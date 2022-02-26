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Тероборона Сум взяла в плен российских оккупантов

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Сумы, Суббота 26 февраля 2022 13:15
Тероборона Сум взяла в плен российских оккупантов Фото: тероборона Сум взяла в плен российских оккупантов (РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Сумах на Курском проспекте, территориальная оборона захватила автомобиль с российскими оккупантами.

Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook, выложив видео с места событий.

"Территориальная оборона уничтожает и берет в плен оккупантов! Отсылайте все такого рода видео всем друзьям и знакомым в России. Пусть смотрят и пересылают через мессенджеры друзьям", - пишет он.

Местные жители сообщают, что российских оккупантов обезвредили инкассаторы.

"Наши ребята инкассаторы просто ехали, выехали на встречку, начали курить. Одного ранили, а второй от безысходности отдал все оружие", - сообщает местный житель.

В сети также появилось видео общение инкассаторов и жителей Сум с пойманным российским оккупантом. Местные жители в крайне эмоциональной форме (внимание, видео содержит ненормативную лексику) объясняют российскому солдату, как ему здесь не рады.

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