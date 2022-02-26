Тероборона Сум взяла у полон російських окупантів

У Сумах, на Курському проспекті, територіальна оборона захопила автомобіль з російськими окупантами.

Про це повідомив Антон Геращенко у Facebook , виклавши відео з місця подій.

"Територіальна оборона знищує та бере в полон окупантів! Відсилайте всі такого роду відео всім друзям та знайомим у Росії. Нехай дивляться та пересилають через месенджери друзям", - пише він.

Місцеві жителі повідомляють, що російських окупантів знешкодили інкасатори.

"Наші хлопці інкасатори просто їхали, виїхали на зустрічку, почали палити. Одного поранили, а другий від безвиході віддав усю зброю", - повідомляє місцевий мешканець.

У мережі також з'явилося відео спілкування інкасаторів та мешканців Сум із упійманим російським окупантом. Місцеві жителі у вкрай емоційній формі (увага, відео містить ненормативну лексику) пояснюють російському солдату, як йому тут не раді.