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Тероборона Сум взяла у полон російських окупантів

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Суми, Субота 26 лютого 2022 13:15
Тероборона Сум взяла у полон російських окупантів Фото: тероборона Сум взяла у полон російських окупантів (РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Сумах, на Курському проспекті, територіальна оборона захопила автомобіль з російськими окупантами.

Про це повідомив Антон Геращенко у Facebook, виклавши відео з місця подій.

"Територіальна оборона знищує та бере в полон окупантів! Відсилайте всі такого роду відео всім друзям та знайомим у Росії. Нехай дивляться та пересилають через месенджери друзям", - пише він.

Місцеві жителі повідомляють, що російських окупантів знешкодили інкасатори.

"Наші хлопці інкасатори просто їхали, виїхали на зустрічку, почали палити. Одного поранили, а другий від безвиході віддав усю зброю", - повідомляє місцевий мешканець.

У мережі також з'явилося відео спілкування інкасаторів та мешканців Сум із упійманим російським окупантом. Місцеві жителі у вкрай емоційній формі (увага, відео містить ненормативну лексику) пояснюють російському солдату, як йому тут не раді.

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