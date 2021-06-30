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В Тернопольской области второй день тушат пожар на свалке

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Тернопольская область, Среда 30 июня 2021 14:22
В Тернопольской области второй день тушат пожар на свалке Фото: в Тернопольской области второй день тушат пожар на свалке (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Автор: РБК-Украина

В Тернопольской области вторые сутки спасатели тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Накануне возгорание произошло на свалке в селе Малашовцы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области (ГСЧС).

"30 июня продолжается тушение пожара мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе МалашовцыТернопольской территориальной общины на площади 70 м.кв", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на месте происшествия работают четыре единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Также к ликвидации возгорания дополнительно привлекли восемь единиц техники коммунальных служб.

Напомним, пожар на свалке под Тернополем произошел 29 июня. Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров.

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