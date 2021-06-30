У Тернопільській області другий день гасять пожежу на звалищі
У Тернопільській області другу добу рятувальники гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Напередодні загоряння сталося на звалищі в селі Малашівці.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (ДСНС).
"30 червня триває гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів у селі Малашівці Рівненської територіальної громади на площі 70 м.кв", - йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що на місці події працюють чотири одиниці техніки ДСНС і 16 рятувальників. Також до ліквідації загоряння додатково залучили вісім одиниць техніки комунальних служб.
Нагадавши, пожежа на сміттєзвалищі під Тернополем сталася 29 червня. Глибина залягання сміття в осередку пожежі - до 10 метрів.