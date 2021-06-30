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У Тернопільській області другий день гасять пожежу на звалищі

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Тернопільська область, Середа 30 червня 2021 14:22
У Тернопільській області другий день гасять пожежу на звалищі Фото: у Тернопільській області другий день гасять пожежу на звалищі (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Автор: РБК-Україна

У Тернопільській області другу добу рятувальники гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Напередодні загоряння сталося на звалищі в селі Малашівці.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (ДСНС).

"30 червня триває гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів у селі Малашівці Рівненської територіальної громади на площі 70 м.кв", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що на місці події працюють чотири одиниці техніки ДСНС і 16 рятувальників. Також до ліквідації загоряння додатково залучили вісім одиниць техніки комунальних служб.

Нагадавши, пожежа на сміттєзвалищі під Тернополем сталася 29 червня. Глибина залягання сміття в осередку пожежі - до 10 метрів.

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