В Тернопольской области стартовал ремонт загруженной трассы "Бучач - Скала-Подольская"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор .

"Автодорога является одной из самых загруженных на юге области. Крупногабаритный транспорт постоянно курсирует по дороге Т-20-01 к карьерам и сахарным заводам вдоль нее. Дорожники приступили к фрезерованию изношенного покрытия от примыкания территориальной автодороги к трассе М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече" близ поселка Заводское. Техника подрядной организации движется в направлении с. Колиндяны", - говорится в сообщении.

В этом году планируется охватить ремонтом 18 километров трассы. А в следующем - устроить верхний слой асфальтобетона, освещение и тротуары в населенных пунктах, заменить автобусные остановки, дорожные знаки, барьерное ограждение и нанести разметку на финишный слой покрытия.

Всего в 2021 году в Тернопольской области будет отремонтировано более 230 км дорог государственного значения и 19 искусственных сооружений: мостов и путепроводов.