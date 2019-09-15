В Тернопольской области произошел пожар на складе

В селе Великий Глубочек (Тернопольская область) произошел пожар в одноэтажном складском здании местного предприятия. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, возгорание кровли одноэтажного складского здания произошло утром 15 сентября. Около 09:54 чрезвычайникам удалось локализовать пожар на площади почти 500 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 17 сотрудников ГСЧС и 4 единицы спасательной техники. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, в субботу, 14 сентября, в Киеве на территории пляжного комплекса на острове Долобецкий произошел пожар. Возгорание произошло в одноэтажном здании клуба в Гидропарке. Огнем была охвачена площадь около 500 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар в 18:34.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в ночь на 14 сентября в Подольском районе произошел пожар в одном из ресторанов. По данным СМИ, пожар возник в ресторане "Хуторок". Возгорание возникло на кухне, после чего огонь распространился в другие помещения. Пожар был ликвидирован в 05:00 на площади 70 квадратных метров.