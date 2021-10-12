В Тернопольской области продолжается ремонт трассы "Бучач-Толстое"

Одна из самых уничтоженных дорог Тернопольской области Т-20-16 "Бучач-Толстое", на которой в сентябре стартовал ремонт, уже получила 10 км нового покрытия

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Работы на этом пути проходят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Подрядная организация движется в 2 направлениях: от Трибуховцов к Язловцу и от Толстого до Подолья.

"Сегодня на двух отрезках укреплена основа и устроен выравнивающий слой покрытия. Стартовала укладка финишного слоя из ЩМА. Общая протяженность участков, где устроено новое покрытие, составляет 10 км. В местах, где ширина дороги не соответствовала нормативам, ее расширили", - рассказали в автодоре.

Объект является переходящим, ремонт дороги Т-20-16 будет продлен на всей протяженности в 2022 году (между Подольем и Язловцом). В пределах населенных пунктов устроят наружное освещение и пешеходные дорожки. В составе дороги отремонтируют искусственные сооружения, установят барьерное ограждение, новые автопавильоны, дорожные знаки и разметку.

Всего в этом году в области планируют отремонтировать более 230 км дорог государственного значения и 19 мостов и путепроводов.