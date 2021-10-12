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У Тернопільській області продовжується ремонт траси "Бучач-Товсте"

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Тернопіль, Вівторок 12 жовтня 2021 12:30
У Тернопільській області продовжується ремонт траси "Бучач-Товсте" Фото: у Тернопільській області продовжується ремонт траси "Бучач-Товсте" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Одна з найбільш знищених доріг Тернопільської області Т-20-16 "Бучач-Товсте", на якій у вересні стартував ремонт, уже отримала 10 км нового покриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укравтодору.

Роботи на цій дорозі проходять у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Підрядна організація рухається у 2 напрямках: від Трибухівців до Язловця та від Товстого до Поділля.

"Сьогодні на обидвох відрізках укріплено основу та влаштовано вирівнюючий шар покриття. Стартувало укладання фінішного шару зі ЩМА. Загальна протяжність ділянок, де влаштовано нове покриття, становить 10 км. У місцях, де ширина дороги не відповідала нормативам, її розширено", - розповіли в автодорі.

Об’єкт є перехідним, ремонт дороги Т-20-16 буде продовжено на усій протяжності у 2022 році (між Поділлям та Язловцем). У межах населених пунктів влаштують зовнішнє освітлення та пішохідні доріжки. У складі дороги відремонтують штучні споруди, встановлять бар’єрне огородження, нові автопавільйони, дорожні знаки та розмітку.

Загалом цього року в області планують відремонтувати понад 230 км доріг державного значення та 19 мостів та шляхопроводів.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тис кілометрів державних доріг та 2 тис кілометрів місцевих.

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