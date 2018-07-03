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Інтерв'ю

У Тернопільській області ватажка "ЛНР" засудили до 14 років ув’язнення

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 21:18
Фото: засуджений ватажок "ЛНР" (ssu.gov.ua)
Фото: засуджений ватажок "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Він був командиром взводу міліції "ЛНР"

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) у Тернопільській області заочно засуджено до 14 років тюрьми одного із ватажків незаконного збройного формування терористичної організації "ЛНР", відомого як батальйон "Брянка СССР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Суд визнав ватажка терористичного угруповання винним у скоєнні злочину, передбаченим ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 14 позбавлення волі з конфіскацією майна заочно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, чоловік у червні 2014 року приєднався до бандформувань та був призначений на "посаду" командира взводу територіальної оборони так званої народної міліції "ЛНР". Це угрупування брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання. Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Тернопільській області. 

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось, що на Донбасі бойовики 21 раз порушили "хлібне перемир'я", поранений один український військовий.

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Теги публікації: ЛНР, бойовики, Тернопольская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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