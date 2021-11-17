В Тернопольской области за два последних года отремонтировали треть госдорог

За 2020 и 2021 годы, когда действует программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в Тернопольской области было восстановлено уже 437,5 километров дорог государственного значения. Таким образом на сегодня новый верхний слой покрытия имеет уже практически треть всех государственных дорог области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook.

Еще в 2019 году таких дорог было отремонтировано всего 17,8 км, а в 2015 - ни одного километра.

В 2021 году будет отремонтировано 275,4 км. В итоге, будут восстановлены все международные транспортные коридоры, проходящие через область, и 2 основных национальных. Одновременно работы ведутся также на 5 территориальных дорогах.

Помимо ремонта дорог, также впервые за многие годы, в регионе начали восстанавливать и мосты. За 2 года "Большой стройки" было отремонтировано уже 22 моста, еще 6 будут введены в эксплуатацию до конца года.

На восстановление дорог Тернопольщина получила около 4,5 млрд гривен и использовала их уже на 99%.

Отмечается также новый комплексный подход, применяемый при ремонте дорог по программе "Большая стройка". Обязательным условием стали также устройство тротуаров в населенных пунктах, оборудование освещения и новых автопавильонов. Только в 2021 году по этому принципу уложили 60 км тротуаров и оборудовали освещение на 35 км дорог государственного значения.

Среди новых проектов Тернопольщины "Укравтодор" выделяет 4 основных.

Так, за средства Европейского инвестиционного банка в ближайшее время начнется строительство северо-восточного обхода Тернополя. Его протяженность составит 8,5 км. Будет построена также двухуровневая развязка на примыкании к дороге М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече". Тендер по международным правилам уже объявлен.

Достроят также обход города Теребовля протяженностью 19,3 км, включая 4 мостовых переходах. Его строительство началось еще в 1987 году. До конца года уже должен быть готов новый проект обхода.

На пересечении дорог Р-39 и Р-41 для устранения рисков ДТП будет построена двухуровневая развязка. Также в планах достройка обхода города Бережаны протяженностью 13 км.