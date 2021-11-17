У Тернопільській області за два останні роки відремонтували третину держдоріг
За 2020 та 2021 роки, коли діє програма резидента Володимира Зеленського "Велике будівництво", у Тернопільській області було відновлено вже 437,5 кілометри доріг державного значення. Таким чином на сьогодні новий верхній шар покриття має вже майже третина всіх державних доріг області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора" у Facebook.
Ще у 2019 році таких доріг було відремонтовано лише 17,8 км, а у 2015 - жодного кілометра.
У 2021 році буде відремонтовано 275,4 км. У підсумку, відновленими будуть усі міжнародні транспортні коридори, що проходять областю, та 2 основні національні. Одночасно роботи ведуться також на 5 територіальних дорогах.
Крім ремонту доріг, також вперше за багато років, у регіоні почали відновлювати мости. За 2 роки "Великого будівництва" було відремонтовано вже 22 мости, ще 6 буде введено в експлуатацію до кінця року.
На відновлення доріг Тернопільщина отримала близько 4,5 млрд гривень і використала їх уже на 99%.
Наголошується також на новому комплексному підході, що застосовується при ремонті доріг за програмою "Велике будівництво". Обов'язковою умовою стали влаштування тротуарів у населених пунктах, обладнання освітлення та нових автопавільйонів. Лише у 2021 році за цим принципом уклали 60 км тротуарів та обладнали освітлення на 35 км доріг державного значення.
Серед нових проєктів Тернопільщини Укравтодор виділяє 4 основні.
Так, за кошти Європейського інвестиційного банку найближчим часом розпочнеться будівництво північно-східного обходу Тернополя. Його протяжність становитиме 8,5 км. Буде побудовано також дворівневу розв'язку на примиканні до дороги М-19 "Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече". Тендер за міжнародними правилами вже оголошено.
Добудують також обхід міста Теребовля протяжністю 19,3 км, включаючи 4 мостові переходи. Його будівництво розпочалося ще 1987 року. До кінця року вже має бути готовий новий проєкт обходу.
На перетині доріг Р-39 та Р-41 для усунення ризиків ДТП буде збудовано дворівневу розв'язку. Також у планах добудова обходу міста Бережани завдовжки 13 км.
Раніше повідомлялося, що повне відновлення всіх 24 тис. км державних доріг України за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується завершити до кінця 2024 року.