Тернопольская ОГА одобрила введение чрезвычайной ситуации в области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чрезвычайную ситуацию рекомендуют и горсовету Тернополя

В Тернопольской областной государственной администрации одобрили введение чрезвычайной ситуации в области после первого зафиксированного случая коронавируса в регионе. Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.

Соответствующее решение было принято вечером 20 марта членами региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА. Такое же решение рекомендовали принять и городскому штабу.

"В связи с введением в Тернопольской области режима чрезвычайной ситуации в крае будет проводиться санитарная обработка улиц, помещений и транспорта, которые находятся в карантинной зоне", - отметили в облгосадминистрации.

Отмечается, что для жителей Зелещицкого района, у жителя которого был выявлен коронавирус, усилят ограничения в передвижении. В частности, будут установлены полицейские посты.

"За нарушение правил карантина - штраф. В случае, если человек, находящийся в изоляции нарушит правила и заразит людей коронавируса ее привлекут к уголовной ответственности", - сообщили в ОГА.

Загальний стан 57-річного хворого на COVID-19 задовільний. Загальний стан 57-річного хворого на COVID-19 задовільний. Він госпіталізований в інфекційну лікарню швидкої допомоги. На самоізоляції 400 людей. Вони під контролем медиків. Сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив діагноз COVID-19. Нині фахівці розділяють контактних осіб на ближніх, дальніх та пов’язаних з професійною діяльністю. Будуть проведені профілактичні роботи в епіцентрі хвороби. Дезінфікують будинок хворого та робоче місце. Поліція контролюватиме дотримання вимог карантину. Встановлять контрольні пости. За порушення правил карантину – штраф. В разі, якщо людина, яка перебуває в ізоляції порушить правила і заразить людей коронавірусом її притягнуть до кримінальної відповідальності. У зв’язку з запровадженням в Тернопільській області режиму надзвичайної ситуації в краї буде проводитися санітарна обробка вулиць, приміщень і транспорту, які знаходяться в карантинній зоні. Опубліковано Тернопільська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Напомним, 20 марта в Тернопольской области официально подтвердили первый случай коронавируса. Им оказался 57-летний священнослужитель из Зелещиков. Его состояние оценивается как средней тяжкости. На самоизоляции находится около 400 человек.

Отметим, по состоянию на 21 марта в Украине зафиксировано 41 случай коронавируса. Из них три - летальных.