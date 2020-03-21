Тернопільська ОДА схвалила введення надзвичайної ситуації в області

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Надзвичайну ситуацію рекомендують і міськраді Тернополя

Тернопільської обласної державної адміністрації схвалили введення надзвичайної ситуації в області після першого зафіксованого випадку коронавіруса в регіоні. Про це повідомили в Тернопільської ОДА.

Відповідне рішення було ухвалено ввечері 20 березня членами регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА. Таке ж рішення рекомендували прийняти та міського штабу.

"У зв'язку з введенням в Тернопільській області режиму надзвичайної ситуації в краї буде проводитися санітарна обробка вулиць, приміщень і транспорту, які перебувають у карантинній зоні", - зазначили в облдержадміністрації.

Наголошується, що для жителів Зелещицкого району, у якого жителя було виявлено коронавірус, посилять обмеження в пересуванні. Зокрема, будуть встановлені поліцейські пости.

"За порушення правил карантину - штраф. У випадку, якщо людина, що знаходиться в ізоляції порушить правила і заразить людей коронавіруса її притягнуть до кримінальної відповідальності", - повідомили в ОДА.

Загальний стан 57-річного хворого на COVID-19 задовільний. Загальний стан 57-річного хворого на COVID-19 задовільний. Він госпіталізований в інфекційну лікарню швидкої допомоги. На самоізоляції 400 людей. Смороду під контролем медиків. Сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив діагноз COVID-19. Нині фахівці розділяють контактних осіб на ближніх, дальніх та пов'язаних з професійною діяльністю. Будуть проведені профілактичні роботи в епіцентрі хвороби. Дезінфікують будинок хворого та робоче місце. Поліція контролюватиме дотримання вимог карантину. Встановлять контрольні пости. За порушення правил карантину – штраф. У разі, якщо людина, яка перебуває в ізоляції порушить правила і заразити людей коронавірусом її притягнуть до кримінальної відповідальності. У зв'язку з запровадженням в Тернопільській області режиму надзвичайної ситуації в краї буде проводитись санітарна обробка вулиць, приміщень і транспорту, які знаходяться у карантинній зоні. Опубліковано Тернопільська обласна державна адміністрація П'ятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, 20 березня в Тернопільській області офіційно підтвердили перший випадок коронавіруса. Ним виявився 57-річний священнослужитель з Зелещиков. Його стан оцінюється як середньої тяжкості. На самоізоляції знаходиться близько 400 чоловік.

Зазначимо, станом на 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок коронавіруса. З них три - летальних.