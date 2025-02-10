У Тернополі закликають не скупчуватися біля ТЦК: у чому причина

У зв’язку з останніми подіями в Україні, Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки закликає громадян не скупчуватися біля своїх відділень для уникнення черг та незручностей.

Для зручності звернення рекомендується скористатися електронною чергою, записавшись завчасно відповідно до категорії звернення. Це дозволить уникнути великого скупчення людей та значно зекономить час у порівнянні з традиційною живою чергою

Особам з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей, а також студентам пропонується подати заяву на відстрочку дистанційно через мобільний додаток "Резерв+". Це дозволить не відвідувати територіальний центр особисто, а подати всі необхідні документи онлайн.

Подача документів на відстрочку нещодавно розпочалася, тому Тернопільський обласний ТЦК СП просить усіх звертатися відповідно до встановленого порядку.