У Тернополі викрили ботоферму, через яку поширювали кремлівські наративи

Заходи щодо викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління СБУ та слідчими поліції.

У ході досудового розслідування було встановлено, що житель Тернополя у своїй квартирі організував роботу апаратно-програмного комплексу, який використав потужності близько 30 тисяч сім-карт для реєстрації великої кількості облікових записів.

За словами старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Романа Свірського, з фейкових аккаунтів у соцмережах поширювали неправдиву інформацію та протиправний контент, у тому числі й на веб-ресурсах, заборонених на території України.

"Зокрема дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади", - розповіли правоохоронці.

Під час обшуку було вилучено близько 30 тисяч сім-карток, 29 GSM-шлюзів, а також комп'ютерна техніка, яка підтримувала цілодобову роботу комплексу.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 КК (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Фігуранту загрожує 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.