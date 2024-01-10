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В Тернополі стався вибух: в ДСНС назвали причину та нагадали правила безпеки

Фото: у Тернополі стався вибух через газовий пальник, чоловік отримав опіки (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

У Тернополі стався вибух через газовий пальник, чоловік отримав опіки. Рятувальники нагадали, як перевірити його справність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У Тернополі 65-річний житель намагався запалити пальник у гаражному приміщенні. Газова суміш спалахнула", - розповіли рятувальники, додавши, що чоловік отримав опіки.

Правила безпеки

У ДСНС нагадали, що газові пальники призначені для використання на відкритому повітрі.

"Перед початком експлуатації варто перевірити цілісність балончика, щоб уникнути витоку газу та можливих небезпечних наслідків", - зазначають вогнеборці.

Щоб перевірити балончик, необхідно нанести мильний розчин на підозрілу ділянку чи місця з’єднань і уважно за ними поспостерігати. А саме:

  • якщо ви помітили появу бульбашок, використовувати такий пальник не можна;
  • використовуйте лише сертифіковані газові пальники, придбані у ліцензованих точках продажу та неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.

Пожежі через газові пальники в Україні

Українці в умовах постійних відключень світла минулої зими почали використовувати газові пальники в будинках. Через неправильне використання в Україні стрімко зросла кількість пожеж. Нагадаємо, раніше рятувальники дали українцям поради, як підготуватися до тривалих відключень світла чи блекауту.

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ТернопільДСНСвибухи