В Тернополе во время земляных работ произошел оползень: есть погибший

"В Тернополе во время земляных работ людей засыпало землей: один человек погиб, другого удалось спасти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 июня в 14:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Тернополе на улице Протасевича два человека оказались под завалами земли. К месту происшествия были направлены дежурные отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Как выяснилось, во время земельных работ, в траншее глубиной около 3 м произошел обвал грунта, в результате чего слоем земли засыпало двух работников. Пострадавшего, который не подавал признаков жизни, высвободили из траншеи его коллеги и передали работникам скорой помощи, которые продолжили проводить реанимацию. Однако усилия не дали ожидаемого результата - человек погиб.

"Благодаря слаженным действиям спасателей в 14:56 второго пострадавшего освободили из-под завала и передали в руки медиков. Всего на месте происшествия работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники", - добавили в ГСЧС.