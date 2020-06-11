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В Тернополе прошла акция протеста из-за коррупционного скандала с главной САД области

Новости » Общество     11.06.2020 - 10:22
В Тернополе прошла акция протеста из-за коррупционного скандала с главной САД области
Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)

Активисты возмущены действиями главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области

Активисты общественной организации "Гражданское движение "Хвыля" устроили акцию протеста из-за коррупционного скандала с участием главы Службы автомобильных дорог Тернопольской области Игоря Раинчука.

Об этом сообщают "Украинские новости", передает РБК-Украина.

По их словам, акция должна продемонстрировать возмущение общественности действиями чиновника, голос которого недавно фигурировал на пленках, на которых обсуждались "откаты" с дорожного строительства в регионе.

"В сети на днях опубликовали звукозапись разговора начальника Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, где он просит 1% от тендеров для себя лично. Поэтому мы сегодня решили зайти к нему в гости и вручить 1-процентный кефир. Это - все, на что он может рассчитывать от государства общественности и подрядчиков", - рассказал глава организации Алексей Станько.

Активисты требовали, чтобы руководитель САД вышел к ним, однако Раинчук оставил это требование без внимания.

Напомним, ранее народный депутат, член транспортного комитета Верховной рады Игорь Васылив обнародовал записи, на которых люди с голосами главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Игоря Раинчука и его советника Олега Виничука обсуждают коррупционные схемы при строительстве дорог в области.

Нардеп также призвал вероятных участников записи написать явку с повинной и анонсировал коллективное заявление в правоохранительные органы за подписью народных депутатов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Тернопольская областьдорогикоррупция
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