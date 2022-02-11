В Тернополе построят вертолетную площадку на базе областной клинической больницы

Кроме этого в медучреждении предполагается перепрофилирование корпусов и отделений, проведение мероприятий по энергосбережению.

"Область получит обновленное заведение, которое будет отвечать всем европейским стандартам предоставления медицинской помощи", - отметил глава ОГА Владимир Труш.

Общая сумма инвестиций по этому проекту составляет 1,7 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн - стоимость реконструкции помещений. На остальную сумму – 600 млн грн - закупят новое медицинское оборудование.

Также в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" проведут реконструкцию Тернопольской областной детской клинической больницы. Здесь планируют утеплить корпуса, увеличить на 50 единиц количество коек, реконструировать приемное отделение, внешние и внутренние инженерные сети, построить новый корпус и обустроить парковку.

"В результате в заведении появятся новые услуги: хирургия одного дня; гемодиализ; готовность к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях", - проинформировали в ОГА.