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В Тернополе построят вертолетную площадку на базе областной клинической больницы

Автор: Наталия Гурковская

В Тернополе по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году построят вертолетную площадку на базе Тернопольской областной клинической больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тернопольской ОГА.

Кроме этого в медучреждении предполагается перепрофилирование корпусов и отделений, проведение мероприятий по энергосбережению.

"Область получит обновленное заведение, которое будет отвечать всем европейским стандартам предоставления медицинской помощи", - отметил глава ОГА Владимир Труш.

Общая сумма инвестиций по этому проекту составляет 1,7 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн - стоимость реконструкции помещений. На остальную сумму – 600 млн грн - закупят новое медицинское оборудование.

Также в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" проведут реконструкцию Тернопольской областной детской клинической больницы. Здесь планируют утеплить корпуса, увеличить на 50 единиц количество коек, реконструировать приемное отделение, внешние и внутренние инженерные сети, построить новый корпус и обустроить парковку.

"В результате в заведении появятся новые услуги: хирургия одного дня; гемодиализ; готовность к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях", - проинформировали в ОГА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы Владимира Зеленского планируют восстановить 48 областных больниц. В 29 из них построят вертолетные площадки.

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Большая стройка