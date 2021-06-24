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В Тернополе горит ресторан: огонь распространился на соседнее здание

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Тернополь, Четверг 24 июня 2021 11:23
В Тернополе горит ресторан: огонь распространился на соседнее здание Фото: в Тернополе горит ресторан (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В городе Тернополь по переулку Черновола вспыхнул ресторан "Круговорот". Чтобы ликвидировать пожар привлечено 7 единиц спецтехники, огонь успел распространиться на соседнее здание.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"24 июня в ДСНС поступила информация, что в г. Тернополь по переулку В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Круговорот" с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания",- говорится в сообщении.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Сейчас продолжается ликвидация. К тушению огня привлечены 30 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

Фото: в Тернополе вспыхнул ресторан "Круговорот" (dsns.gov.ua)

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Тернополь пожар ресторан
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