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У Тернополі горить ресторан: вогонь поширився на сусідню будівлю

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Тернопіль, Четвер 24 червня 2021 11:23
У Тернополі горить ресторан: вогонь поширився на сусідню будівлю Фото: у Тернополі горить ресторан (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У місті Тернопіль по провулку Чорновола спалахнув ресторан "Коловорот". Аби ліквідувати пожежу залучено 7 одиниць спецтехніки, вогонь встиг розповсюдитись на сусідню будівлю.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану "Коловорот" з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Наразі триває ліквідація. До гасіння вогню залучено 30 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

Фото: у Тернополі спалахнув ресторан "Коловорот" (dsns.gov.ua)

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Тернопіль пожежа ресторан
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