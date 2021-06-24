У Тернополі горить ресторан: вогонь поширився на сусідню будівлю

У місті Тернопіль по провулку Чорновола спалахнув ресторан "Коловорот". Аби ліквідувати пожежу залучено 7 одиниць спецтехніки, вогонь встиг розповсюдитись на сусідню будівлю.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану "Коловорот" з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Наразі триває ліквідація. До гасіння вогню залучено 30 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

Фото: у Тернополі спалахнув ресторан "Коловорот" (dsns.gov.ua)