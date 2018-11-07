В Тернополе движение маршруток будет восстановлено 8 ноября

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти города поставили перед перевозчиками четкие требования

Тернопольский городской совет сообщил, что движение маршруток в городе будет восстановлено с четверга, 8 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Тернопольского городского совета.

Сообщается, что после встречи с городским главой Сергеем Надалем перевозчики согласились выйти на маршруты, потому что перед ними было выставлено четкое требование: перевозчики должны выйти на маршруты общественного транспорта, иначе городская власть разорвала бы с ними соглашения.

"Сейчас определено, что перевозчики будут курсировать по старым тарифам (3/4 грн. в троллейбусах и 4/5 грн. в маршрутках) до получения заключения независимой экспертизы расчетов тарифов, решения депутатских комиссий и соответствующего решения исполнительного комитета", - сообщили в городском совете Тернополя.

Глава города Сергей Надал считает, что единственным правильным шагом в решении вопроса транспорта города может стать создание единой муниципальной транспортной компании.

"Поэтому, при первой возможности, Тернопольский городской совет будет закупать муниципальные автобусы, которые улучшат качество пассажирских перевозок в нашем городе", - рассказал Надал.

Также он сообщил, что средства, которые предназначались для приобретения автобусов, из-за сложной финансовой ситуацию были потрачены на защищенные статьи - зарплаты медикам и педагогам.

"Убежден, что в 2019-ом году в нашем городе будут курсировать комфортабельные автобусы европейского класса", - добавил глава Тернополя.

Напомним, в Тернополе после "тарифных страстей" перестали ездить маршрутки. В Тернополе перестали ездить маршрутки, так как водители бастуют через популярный флешмоб жителей города после резкого подорожания проезда.