У Тернополі рух маршруток буде відновлено 8 листопада

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада міста поставила перед перевізниками чітки вимоги

Тернопільська міська рада повідомила, що рух маршруток у місті буде відновлено з четверга, 8 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Тернопільської міської ради.

Повідомляється, що після зустрічі з міським головою Сергієм Надалом перевізники погодились вийти на маршрути, бо перед ними була виставлена чітка вимога: перевізники повинні вийти на маршрути громадського транспорту, інакше міська влада розірвала б з ними угоди.

"Наразі визначено, що перевізники будуть курсувати за старими тарифами (3/4 грн. у тролейбусах та 4/5 грн. у маршрутках) до отримання висновку незалежної експертизи щодо розрахунків тарифів, рішення депутатських комісій та відповідного рішення виконавчого комітету", - повідомили в міській раді Тернополя.

Очільник міста Сергій Надал вважає, що єдиним правильним кроком у розв’язанні питання транспорту міста може стати створення єдиної муніципальної транспортної компанії.

"Тому, при першій можливості, Тернопільська міська рада буде закупляти муніципальні автобуси, які покращать якість пасажирських перевезень у нашому місті", - розповів Надал.

Також він повідомив, що кошти, які передбачалися для придбання автобусів, через складну фінансову ситуацію були витрачені на захищені статті - зарплати медикам та освітянам.

"Переконаний, що у 2019-ому році у нашому місті курсуватимуть комфортні автобуси європейського класу", - додав очільник Тернополя.

Нагадаємо, у Тернополі після "тарифних пристрастей" перестали їздити маршрутки. У Тернополі перестали їздити маршрутки, так як водії страйкують через популярний флешмоб жителів міста після різкого подорожчання проїзду.