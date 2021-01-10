Тернополь сдался. В городе будут соблюдать усиленный карантин

Тернополь будет придерживаться усиленного карантина, который начал функционировать в стране с 8 января. При этом в городе ситуация с коронавирусом не является критической.

Об этом написал градоначальник Сергей Надал в своем Facebook.

"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической", - написал мэр.

Он обратил внимание, что Кабинет министров требует соблюдения усиленного карантина одновременно во всех городах Украины.

"Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты. Относительно предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства", - добавил Надал.

Напомним, 9 января он заявил, что центральная власть "заставляет город" ввести предусмотренные правительством жесткие ограничения. Он утверждал, что полиция начала массово штрафовать бизнес.

Как писало РБК-Украина, сначала местные власти Тернополя отказались вводить усиленные ограничения карантина с 8 по 24 января.

Также мэр Тернополя назвал условие, при котором карантин в городе усилят. Он отмечал, что для усиления ограничений должна быть объективная необходимость.