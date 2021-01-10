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Тернополь сдался. В городе будут соблюдать усиленный карантин

Автор: Юлия Струк

Тернополь будет придерживаться усиленного карантина, который начал функционировать в стране с 8 января. При этом в городе ситуация с коронавирусом не является критической.

Об этом написал градоначальник Сергей Надал в своем Facebook.

"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической", - написал мэр.

Он обратил внимание, что Кабинет министров требует соблюдения усиленного карантина одновременно во всех городах Украины.

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"Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты. Относительно предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства", - добавил Надал.

Напомним, 9 января он заявил, что центральная власть "заставляет город" ввести предусмотренные правительством жесткие ограничения. Он утверждал, что полиция начала массово штрафовать бизнес.

Как писало РБК-Украина, сначала местные власти Тернополя отказались вводить усиленные ограничения карантина с 8 по 24 января.

Также мэр Тернополя назвал условие, при котором карантин в городе усилят. Он отмечал, что для усиления ограничений должна быть объективная необходимость.

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Новости Украины ТернопольСергей НадалКарантин