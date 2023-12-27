У Тернопільській ОВА зміниться очільник. Кабмін погодив звільнення Труша

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву уряду.
Сьогодні, 27 грудня, на засіданні Кабінету міністрів України ухвалили розпорядження щодо звільнення з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації - Володимира Труша.
Зауважимо, що Труш знаходився на посаді голови Тернопільської ОДА з 19 березня 2020 року.
До цього він обіймав посаду голови Рогатинської районної державної адміністрації.
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