Тернопіль атакував реактивний дрон

Вранці 29 вересня у Тернополі було чути звуки вибухів - місто атакував реактивний дрон.

Про рух ворожого дрона на півдні від Городка на Хмельниччині курсом на Тернопільщину попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Згодом голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив про реактивний безпілотник, який рухався в бік області, а потім узяв курс на обласний центр. Він закликав мешканців негайно перейти до укриттів.

Згодом, як повідомляв кореспондент РБК-Україна, у Тернополі було чутно звуки, схожі на вибухи.

Оновлено. В ОВА повідомили про наслідки атаки.

"Сьогодні вранці на Тернопільщину, зокрема на обласний центр, було здійснено атаку реактивним БПЛА. Унаслідок ураження ворожої цілі відбулося падіння уламків на територію промислового об'єкта. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило", - йдеться у заяві Тараса Пастуха.

Тим часом уночі проти 29 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Житомирській області.