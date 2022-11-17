ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Срок пребывания за границей увеличили для одной категории украинских мужчин

Новина українською →
Украина, Четверг 17 ноября 2022 08:52
Срок пребывания за границей увеличили для одной категории украинских мужчин Фото: водителям увеличили срок пребывания за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Срок пребывания водителей за границей увеличен с 45 до 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 15 ноября 2022 г. №1285.

Согласно документу, во время военного положения могут непрерывно находиться за границей не более 60 календарных дней водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Пропуск за границу возможен при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Решением сняты ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
DAILY
Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои