UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Термін добровільного повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити, - ОП

Фото: заступника керівника ОП Ірини Верещук (facebook.com vereschuk iryna)
Автор: Каріна Левицька

Термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть продовжити. Це питання наразі обговорюється з оборонним комітетом парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника ОП Ірини Верещук.

За словами заступника керівника ОП, в Україні розглядають можливість подовження терміну добровільного повернення військовослужбовців на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Ця пропозиція, за її словами, обговорювалася на міжвідомчій нараді з ветеранської політики та соціального захисту військових.

"1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме - це предмет обговорення)", – сказала Верещук.

Вона розповіла, що нині обговорення цього питання вже триває з оборонним комітетом Верховної Ради.

Серед інших заходів для вирішення проблематики СЗЧ пропонують активніше залучати рекрутерів із бойових підрозділів.

"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)", - додала Верещук.

 

Нагадаємо, що 28 листопада Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини, добровільно повернутися та продовжити службу.

Зокрема, кримінальні провадження, відкриті за статтями №407 і №408 Кримінального кодексу України, не будуть перешкодою для продовження військової служби таких осіб.

Військовослужбовці могли добровільно повернутися на службу до 1 січня 2025 року.

Однак, якщо до 1 січня 2025 року військовослужбовці не повернулись до місця проходження служби, на них чекатиме покарання. Зокрема, у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України