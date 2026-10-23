"Це право кожного українця": Терехов закликав посилити державну підтримку медицини

Медичні заклади та аптеки потребують окремих механізмів державної підтримки. Окрім того, серйозною проблемою є відтік медичних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ).

Захід організували Асоціація прифронтових міст та громад, Харківська міська рада та ГО "Асоціація фармацевтів України".

"Держава має не просто гарантувати медичну допомогу, а й забезпечити людям реальну можливість лікуватися. Кожен українець повинен мати можливість звернутися до лікаря, отримати необхідну допомогу, придбати призначені медикаменти й не обирати між власним здоров'ям та найнеобхіднішими потребами родини", - наголосив Ігор Терехов.

За його словами, 44 із 49 комунальних медичних закладів Харкова зазнали пошкоджень унаслідок російської агресії. Прифронтові лікарні потребують додаткового захисту, резервного електро- і теплопостачання та особливого підходу до фінансування.

"Неможливо сьогодні застосовувати підхід, за якого ми будемо компенсувати всім однаково", - зазначив Терехов.

Окремою проблемою залишається відтік медичних і фармацевтичних працівників. Серед можливих способів утримати фахівців Терехов назвав доплати за роботу в умовах підвищеного ризику, страхування життя і здоров'я, компенсації та додаткові соціальні гарантії.

Він також наголосив на необхідності зберегти аптечну мережу у прифронтових населених пунктах.

"Якщо в невеликому населеному пункті є аптека, вона фактично підтримує життя громади. Якщо її не буде, люди можуть залишитися без доступу до необхідного лікування", - додав Терехов.

Серед пропозицій Асоціації - державна підтримка прифронтових аптек, зниження ПДВ із 7% до 5% на визначені категорії товарів і розширення програм компенсації вартості ліків.

Президентка ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів" Ольга Голубовська наголосила, що пацієнтам необхідно забезпечити безперервний шлях від діагностики та обстеження до лікування й подальшого медичного нагляду.

"Люди деморалізовані, вони втрачають кошти, роботу. На місцевому рівні без державної підтримки проблему медичної допомоги для них вирішити не можна", - зазначила Ольга Голубовська.

На її думку, потрібно вдосконалювати механізми залучення державних коштів до медичних програм.

"Важливо, щоб ці витрати належним чином враховувалися у фінансуванні, а не покривалися коштом зарплат медичних працівників", - додала вона.

За підсумками круглого столу підготували резолюцію з рекомендаціями щодо підтримки медпрацівників, захисту інфраструктури та доступності лікування і ліків.

Після узгодження документ направлять Кабінету міністрів, Міністерству охорони здоров'я, НСЗУ та профільним комітетам Верховної Ради. Пропозиції передбачають, зокрема, фінансування відповідних заходів у державному бюджеті на 2027 рік.