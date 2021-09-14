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Теракт на вокзале: СБУ провела контр-диверсионные учения на Донбассе

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Вторник 14 сентября 2021 15:29
Теракт на вокзале: СБУ провела контр-диверсионные учения на Донбассе Фото: СБУ провела учения на Донбассе (ssu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Служба безопасности Украины (СБУ) провела контрдиверсионные учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз - в Сватово на Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По легенде диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства. Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заранее обнаружив места заложения взрывчатки.

Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали.

Тренировка происходила в условиях, максимально приближенных к реальным.

"Участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам и отработали навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуацию населения, ликвидацию последствий диверсии", - сообщили в СБУ.

В тренировках приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.

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Служба безопасности Украины Донбасс
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