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Тепловики задолжали "Черновцыгазу" за распределение почти 22 млн гривен

Черновцы, Пятница 18 сентября 2020 15:09
Тепловики задолжали "Черновцыгазу" за распределение почти 22 млн гривен
Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

"Черновцытеплокоммунэнерго" задолжало АО "Черновцыгаз" за распределение 21,8 млн гривен. На начало отопительного сезона сумма задолженности тепловиков увеличится до 26,7 млн гривен, что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

"О необходимости погашения долгов газораспределительная компания предупреждала тепловиков еще с марта текущего года. Ввиду отсутствия реакции со стороны городского теплоснабжающего предприятия, в июле, "Черновцыгаз" вынужденно обратился в суд с исковым заявлением о взыскании долга в размере 11,5 млн гривен. С тех пор задолженность предприятия коммунальной теплокоммунэнергетики выросла до 21,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что о проблемах теплоснабжающей компании "Черновцыгаз" также неоднократно информировал местную власть. В обращениях отмечалось, что без полного погашения задолженности до 01.10.2020 года, объекты "Черновцытеплокоммунэнерго" не будут подключены к газораспределительной системы.

"Миллионные долги тепловиков ставят под угрозу начало отопительного сезона. В соответствии с законодательством, АО "Черновцыгаз" не имеет права тепловикам-должникам распределять природный газ. Кроме этого, из-за нехватки средств "Черновцыгаз" не может вовремя модернизировать газораспределительную систему к началу отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что отбор природного газа из газораспределительной системы возможен лишь при отсутствии задолженности перед газораспределительным предприятием и наличия номинаций на соответствующий расчетный период. Таковы требования Кодекса газораспределительных систем и Закона Украины "О рынке природного газа".

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