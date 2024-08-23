Тепло та майже без опадів: синоптики поділилися прогнозом погоди в Україні на сьогодні

Сьогодні в Україні буде доволі спекотна погода із мінливою хмарністю. Місцями короткочасний дощ очікується лише у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Вітер прогнозується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській очікується в районі +23°...+28°. Однак на решті території України очікується +29°...+34°, а місцями - сильна спека до +35°.

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці буде присутня мінлива хмарність без опадів.

В області стовпчики термометрів покажуть +23°...+28°, а у Києві - від +25° до +27°.

Фото: погода в Україні 23 серпня (meteo.gov.ua)