Тепло та майже без опадів: синоптики поділилися прогнозом погоди в Україні на сьогодні
Сьогодні в Україні буде доволі спекотна погода із мінливою хмарністю. Місцями короткочасний дощ очікується лише у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Вітер прогнозується змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській очікується в районі +23°...+28°. Однак на решті території України очікується +29°...+34°, а місцями - сильна спека до +35°.
Погода в Києві та області
На Київщині та в столиці буде присутня мінлива хмарність без опадів.
В області стовпчики термометрів покажуть +23°...+28°, а у Києві - від +25° до +27°.
Фото: погода в Україні 23 серпня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, що вчора через спеку у столиці було обмежено рух вантажівок.
Раніше синоптики прогнозували, що серпень в Україні буде спекотним та трохи посушливим.
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