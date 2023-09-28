ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тепло не спадає. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 28 вересня 2023 07:05
UA EN RU
Тепло не спадає. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 вересня, в Україні знову буде тепло, максимально до +28 градусів. Але тумані все ж таки нагадуватимуть про осінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Невелика хмарність. Без опадів; у західних та Житомирській областях вранці місцями туман", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вітер північно-східний (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура вдень 23-28°; в Карпатах вдень 17-22°", - додали синоптики.

Тепло не спадає. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Погода в Україні в жовтні 2023

За даними "Укргідрометцентру", середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму. А місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове: карти боїв ISW
ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове: карти боїв ISW
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних