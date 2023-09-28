Тепло не спадає. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 28 вересня, в Україні знову буде тепло, максимально до +28 градусів. Але тумані все ж таки нагадуватимуть про осінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Невелика хмарність. Без опадів; у західних та Житомирській областях вранці місцями туман", - йдеться в повідомленні. Крім того, вітер північно-східний (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. "Температура вдень 23-28°; в Карпатах вдень 17-22°", - додали синоптики. Погода в Україні в жовтні 2023 За даними "Укргідрометцентру", середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму. А місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.