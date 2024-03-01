Тепло, але ненадовго. Синоптик дала прогноз погоди перший день весни

Весна прийде в Україну із сонцем, сухою погодою та теплом. Правда, вже скоро варто очікувати похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Температура повітря протягом дня становитиме +7...+12 градусів, у західних областях +12...+19 градусів, на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині місцями +7...+10 градусів", - розповіла вона.

Крім цього, 1 березня опадів в Україні не буде.

"Вітер - південно-східний, помірний, на заході часом рвучкий, до сильного. У Києві весна розпочнеться із пташками, сонцем, свіжою прохолодною ніччю та теплим днем, до +10 градусів!" - додала синоптик.

Невелике похоладання в Україні

За прогнозом Діденко, збільшення хмарності та невелике похолодання, за попередніми прогнозами, очікується з 6 березня.

Погода в Украине в марте 2024

По данным синоптиков, средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах +1...+7 градусов. Это на 1...2 градусов выше нормы.

Добавим, что пока метеорологи не зафиксировали начало метеорологической весны. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.

Напомним, Тимко III, главный сурок-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024. Пушистый метеоролог предсказал, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.