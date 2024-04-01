UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тепло, але місцями вітряно: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде сонячно та тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 1 квітня буде сонячною та теплою. Але місцями очікується вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде сонячно і сухо, опадів не очікується.

Вітер переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах і у західних областях місцями пориви вітру до 17-22 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +19 +24 градусів, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів +14 +19 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +5 +10 градусів, а на заході +9 +14.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж малохмарно, дощу не прогнозується. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +21 +23 градуси, а вночі +8 +10 градусів.

Нагадаємо, днями у Карпатах вирував шторм, у горах була мінімальна видимість.

За прогнозами синоптиків, погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві