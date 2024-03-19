Теплі спогади Зінченка та Довбика. Як збірна України раніше Боснію перемагала

За три десятиліття виступів на міжнародній арені турнірні шляхи української головної команди та боснійської збірної перетиналися лише одного разу. Національні футбольні ансамблі потрапили до однієї групи в кваліфікації перед чемпіонатом світу-2022. Український Львів і боснійська Зеніца прийняли ті поєдинки.

Головним фаворитом кваліфікаційного квінтету D були збірна Франції. Натомість Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина виглядали приблизно рівними претендентами на підсумкове друге місце та путівку в плей-офф. Українці стартували з нічиєї проти французької збірної на виїзді, а от конкурент не виявили сильнішого в Гельсінкі.

Та далі "синьо-жовті" підхопили синдром нічиїх. Збірна України звела внічию 5 (!) поєдинків поспіль і несподівано стала аутсайдером перегонів за другу сходинку. А ще пережила зміну головного тренера – замість Андрія Шевченка команду очолив Олександр Петраков. Утім, змогла переламати негативний сценарій та з двома перемогами та ще однією нічиєю випередила і фінів, і боснійців.

Вирішальні два матчі українська збірна провела якраз проти Боснії і Герцеговини восени 2021 року. "Синьо-жовті" зуміли оформити швидкий м'яч на "Арені Львів". Степаненко кинув Циганкова в прорив ліворуч у штрафному майданчику балканських "драконів", а той прострілив уздовж воріт, і Ярмоленко в дотик відправив м'яч у сітку. Та в другому таймі боснійці відігралися, коли оборона збірної України не встежила за Ахмедходжічем – 1:1 у підсумку.

Фото: Руслан Маліновський боснійцям ще не забивав (facebook.com/uafukraine)

Друге побачення команд припало на останній тур. Ситуація була вкрай простою і складною водночас. Україна зобов'язана була перемагати збірну Боснії і Герцеговини на виїзді та сподіватися на домашню поразку фінів від Франції. Матчі розпочалися паралельно, а після першої половини і в Гельсінкі, і в Зеніці на табло горіли "нулі".

Першою хід зробила українська команда. На 59-й хвилині Зінченко вчасно підключився до атаки "синьо-жовтих" і фактично розстріляв ворота балканців. А згодом закріпив перевагу команди Петракова Довбик, який утік на побачення з голкіпером Васілем після передачі Шапаренка з центра поля і впевнено реалізував вихід віч-на-віч.

Зрештою, збірна України фінішували вище боснійців і фінів. А після повномасштабного вторгнення РФ до України навіть поїхала грати плей-офф за вихід на Мундіаль. Утім, емоцій вистачило лише для перемоги над Шотландією, а от збірній Уельсу тоді поступилися з прикрим голом Бейла-Ярмоленка та пролетіли повз ЧС-2022.

Парадокс, але поруч із мізерною кількістю матчів на рівні національних команд, молодіжні збірні України та Боснії і Герцеговини взагалі ніколи не грали – ані офіційних, ані товариських поєдинків. Лише на рівні U-19 "синьо-жовті" та балканські "дракони" перетиналися 4 рази. Перевага на боці українців – 3 перемоги, 1 нічия. Останнє побачення команд датоване 2015 роком. Тоді у кваліфікації до чемпіонату Європи Україна U-19 перемогла завдяки дублю Гуцуляка (3:1), який потрапив до основної обойми команди Реброва на прийдешній матч 21 березня...