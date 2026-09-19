Тепла погода, але дощі у низці регіонів: синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 19 вересня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 19 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до +26°. Однак у низці регіонів можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У північних і більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів. У західних областях вранці туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°. Фото: якою буде погода в Україні 19 вересня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 18-23°, у Києві 21-23°.