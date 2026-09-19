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Тепла погода, але дощі у низці регіонів: синоптики дали прогноз на сьогодні

07:00 19.09.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Тепла погода, але дощі у низці регіонів: синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 19 вересня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 19 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до +26°. Однак у низці регіонів можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У північних і більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів.

У західних областях вранці туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°.

Тепла погода, але дощі у низці регіонів: синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 19 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 21-23°.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

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