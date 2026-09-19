Тепла погода, але дощі у низці регіонів: синоптики дали прогноз на сьогодні
В Україні сьогодні, 19 вересня, очікується тепла погода - повітря прогріє до +26°. Однак у низці регіонів можливі невеликі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У північних і більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів.
У західних областях вранці туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°.
Фото: якою буде погода в Україні 19 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 18-23°, у Києві 21-23°.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.