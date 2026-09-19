Теплая погода, но дожди в ряде регионов: синоптики дали прогноз на сегодня
В Украине сегодня, 19 сентября, ожидается теплая погода - воздух прогреет до +26°. Однако в ряде регионов возможны небольшие дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В северных и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.
В западных областях утром туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура днем 21-26°, в западных и северных областях 18-23°.
Фото: какой будет погода в Украине 19 сентября (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 18-23 °, в Киеве 21-23 °.
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