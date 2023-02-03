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Без тепла може залишитись цілий мікрорайон. У Миколаєві закликають не зливати воду з батарей

Фото: у Миколаїві просять жителів не зливати воду з батарей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Миколаєва просять не зливати воду з батарей, оскільки через це цілий мікрорайон може залишитися без тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївоблтеплоенерго".

"Не встигло у Миколаєві зникнути водопостачання, як маємо випадки зливання води з внутрішньобудинкових систем опалення. Тож вкотре наголошуємо миколаївцям: вода з мереж не для побутових потреб", - йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що вода у системах опалення хімічно очищена та має зелене забарвлення. Це допомагає комунальникам знаходити та усувати витоки на тепломережах.

Жителів Миколаєва попереджають, що зливання та використання такої води може залишити без тепла цілий мікрорайон.

"Зверніть увагу, що використання цієї води для миття рук чи змивання унітазу може спустошити внутрішньобудинкові системи опалення та залишити без тепла цілий мікрорайон", - зазначають комунальники.

Якщо жителі Миколаєва стали свідками виток, їх просять звертатися до аварійно-диспетчерської служби за номерами: 44 25 77 чи +380958221166 (цілодобово).

Нагадаємо, вчора у Миколаєві повідомили про технічні проблеми на насосних станція, через це деякі райони залишилися без води.

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МиколаївВодопостачання