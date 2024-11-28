Тепер без Пушкіна. Харківському драмтеатру присвоїли ім'я видатного українця

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію депутата Харківської обласної ради Галини Куц у Facebook.

Що відомо про перейменування театру в Харкові

Куц розповіла, що у четвер, 28 листопада, Харківська облрада проголосувала за:

присвоєння Харківському академічному драматичному театру (колишньому театру імені Пушкіна) імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка

перейменування комунального закладу

Виходячи з оприлюдненого депутаткою скриншоту, за ці рішення проголосували 88 осіб.

Куц зауважила, що "епопея перейменувань" тривала впродовж понад двох років.

Вона нагадала також, що Григорій Квітка - драматург, прозаїк, один із засновників Харківського університету.

"Він народився у родині козацько-старшинського походження Квіток. Народився в родинному маєтку Основа. Саме тому у нього подвійне прізвище - Квітка-Основ'яненко", - додала депутат.

Крім того, політик зауважила, що тепер родинне село Квіток - Основа - є частиною Харкова та називається Основ'янським районом.

"Історичну назву цьому району повернули у процесі декомунізації в 2016 році. До того цей район Харкова називався Червонозаводським. Нарешті імена козацького роду Квіток, які багато зробили для формування українського обличчя Харкова та Слобідчини, вертаються із небуття", - підсумувала Куц.

Допис Куц (скриншот: facebook.com/Halyna Kuts)

Харківський академічний драмтеатр: дещо з історії

Харківський академічний драматичний театр був заснований на початку ХХ століття - під час розквіту різноманітних пошуків та експериментів у сфері театрального мистецтва.

Театр, який приніс Харкову славу "першого театрального міста провінції", заснував видатний актор, режисер і антрепренер Микола Синельников.

Впродовж 1912-1915 років харківський театр зазнав найвищого підйому. Тоді ж філіал харківського драматичного театру Синельникова був відкритий і в Києві.

У 1926 році на тлі регулярної критики радянської влади театр Синельникова закрили, а будівлю передали українському драматичному театру "Березіль" (переведеному до Харкова з Києва).

У 1933 році драматичний театр було відроджено ухвалою народного комісаріату освіти УРСР - з метою пропаганди реалістичного мистецтва. В його користування було надано будівлю на вулиці Карла Маркса (нині - Благовіщенська), 32.

Після війни театру надали будівлю колишнього клубу Союзу друкарів (зведену у 1927 році) на вулиці Чернишевського, 11.

У 1949 році - у дні святкування 150-річчя російського поета Олександра Пушкіна - драматичному театру було надано його ім'я. У 1971 році театр отримав звання "академічний".

У 1978 році декілька разів реконструйована будівля театру вщент згоріла. До рідних стін трупа змогла повернутись лише у жовтні 2003 року.

У березні 2022 року колектив театру вирішив прибрати з назви слово "російський", однак таке рішення за законодавством мала схвалити облрада.

24 грудня 2022 року на сесії Харківської обласної ради депутати схвалили рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Олександра Сергійовича Пушкіна.

Тоді з назви театру прибрали не лише слово "російський", але й ім'я Пушкіна.