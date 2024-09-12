Тенісна збірна України отримала графік матчів у Кубку Девіса

Номінальним господарем зустрічі є Ізраїль, але поєдинки відбудуться у місті Ларнака на Кіпрі. Протистояння розпочнеться у п'ятницю, 13 вересня.

За збірну України в одиночних зустрічах зіграють 27-річний Віталій Сачко (3-тя ракетка України) та 22-річний Олександр Овчаренко (5-й у національному рейтингу). На парну зустріч заявлені 24-річний Олексій Крутих та 23-річний Ілля Білобородько.

Фото: Олексій Крутих та Ілля Білобородько (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Зазначимо, що у протистоянні не візьмуть участь два найсильніші тенісисти України – Вадим Урсу та Ілля Марченко. Останній, нагадаємо, нещодавно був призначений капітаном жіночої збірної у Кубку Біллі Джин Кінг.

Розклад матчів збірної України проти Ізраїлю в Кубку Девіса-2024:

Оліель – Овчаренко, 13 вересня, 18:00

Цукерман – Сачко, 13 вересня, 18:00

Цукерман/Степанов – Крутих/Білобородько, 14 вересня, 16:00

Оліель – Сачко, 14 вересня, 16:00

Цукерман – Овчаренко, 14 вересня, 18:00

Як Україна грала проти Ізраїлю

Збірна України тричі проводила матчеві зустрічі проти Ізраїлю в Кубку Девіса та щоразу перемагала. Останнє протистояння відбулося 2021 року в Києві. Господарі корту здобули непросту перемогу (3:2).

Збірна України після лютневої поразки від США у кваліфікації турніру, зберегла 35-те місце у світовому рейтингу Кубка Девіса. Натомість Ізраїль розташувався на вісім позицій вище – 27-ма сходинка. У кваліфікації нинішнього сезону Ізраїль без шансів програв Чехії (0:4).

Найкращий український тенісист – Вадим Урсу – в оновленому рейтингу ATP опинився на 299-му місці. Тим часом Ішай Оліель в статусі першої ракетки Ізраїлю іде на 463-й позиції в світовій класифікації.