Тенісна збірна України дивом уникнула вильоту в регіональну групу Кубка Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Австрія – 3:2

Цуренко – Краус – 0:2 (1:6, 1:6)

Завацька – Грабер – 2:0 (6:2, 7:5)

Н. Кіченок/Завацька – Пашек/Краус – 2:1 (5:7, 6:2, 6:4)

На старті ігрового дня становище збірної України стало критичним. Досвідчена Леся Цуренко в двох сетах поступилася Сіньї Краус, тож кожна наступна поразка українок стала би фатальною. Повернула "синьо-жовтих" у гру Завацька, яка здолала Юлію Грабер.

А далі вона в дуеті з Кіченок вийшла на останній матч. Їхніми суперницями стали Таміра Пашек і згадана раніше Краус. У дебюті суперниці обмінялися брейками, а далі зосередилися на власних подачах. У дев'ятому-десятому геймах українські тенісистки ще раз обмінялися пунктами на чужих подачах із австрійками.

Однак, очікуваного тай-брейку не сталося. Представниці Австрії спершу взяли очко на власній подачі. Далі же ззовні легко дотиснули Кіченок і Завацьку на чужій, з першої спроби реалізували сетбол і повели в рахунку.

Такий розвиток подій неабияк розгнівав українок. Вони видали надупевнений відрізок на старті другої партії та отримали солідний гандикап (4:0). Пашек і Краус зуміли уникнути "бублика", поопиралися у восьмому геймі (відіграли 4 сетболи), але таки здалися.

У вирішальному же сеті ключовим став третім гейм. Саме тоді Кіченок і Завацька оформили брейк і надалі зосередилися на власних подачах. Такий підхід дозволив закрити партію і матч загалом за 47 хвилин.

Перемога збірної України над Австрією дозволить вітчизняним тенісисткам повернутися в кваліфікації турніру. Поєдинки цієї стадії зіграють навесні 2025 року. Натомість австрійки вилетіли до регіональної групи Кубка Біллі Джин Кінг.