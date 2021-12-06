Из-за теневых схем экономика Украины ежегодно теряет почти 40 млрд гривен, - ЕВА

Украинская экономика ежегодно теряет на нелегальных схемах около 40 млрд грн. Именно поэтому власти должны прежде всего сосредоточиться на том, чтобы вывести экономику из тени, а не повышать фискальную нагрузку на легальный бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).

"Сегодня в Украине существует 2 параллельные реальности: прозрачный бизнес, который платит необходимые налоги и платежи, но каждый раз испытывает фискальное давление. И теневой бизнес, который нивелирует законодательные требования, не платит налоги, и куда не ходят с проверками проверяющие органы. Хотя потери от тени колоссальные - как прозрачных компаний, так и государства", - отмечают в ЕВА.

Эксперты ассоциации посчитали, что только государственный бюджет недополучает от серого рынка бытовой техники - 5 млрд грн, от нелегальной торговли табачными изделиями - 16 млрд грн, от нелегального рынка алкоголя и спирта - около 14 млрд грн, а нелегального импорта ювелирных изделий - 2 млрд грн.

"Представители законопослушного бизнеса убеждены: так не может продолжаться. И вместо того, чтобы увеличивать давление и налоговую нагрузку на белый бизнес, стоит попытаться вывести экономику Украины из тени и создать равные и справедливые условия бизнеса для всех", - подчеркивают в ЕВА.