Тендер на почти 150 млн гривен по созданию ЛЭП на юге Украины выиграла компания с корнями из РФ

Так, согласно данным аукциона в тендере выиграла ООО "Союзэнергопроект". Компания с таким же названием и бенефициаром зарегистрирована и в России.

Политолог Вадим Карасев считает, что результат этого тендера может быть продолжением гибридной войны России по отношению Украины. Поскольку данные ЛЭП имеют стратегическую ценность для национальной безопасности Украины.

"Вполне очевидны риски, которые несет "незаметный тендер" для безопасности страны, да и для энергообеспечения зимой южных регионов. Центральной власти нужно срочно принимать меры, если она действительно хочет защитить энергонезависимость страны. И где вездесущее СНБО, который должен предупреждать подобные риски. Стоит напомнить, что все это происходит за счет государственного финансирования", - подытожил эксперт.