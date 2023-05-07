Темпи наступу РФ на Авдіївському напрямку впали: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

6 травня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Куп’янська та в районі Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Синьківки Харківської області (8 км на північний схід від Куп’янська); Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної); та Спірного Донецької області (25 км на південь від Кремінної).

Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський заявив, що російські війська знищили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Новолинська Харківської області (20 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівського Луганської області (14 км на північний захід від Сватового).

Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що українські сили контратакують у напрямку Лисичанська (20 км на південний схід від Кремінної), хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження останніх українських контратак на цій ділянці фронту.

Російські джерела стверджують, що 6 травня українські війська завдали удару по російських тилах у Рубіжному Луганської області (8 км на схід від Кремінної) чотирма ракетами HIMARS.

Бої на Донбасі

Станом на 6 травня російські війська продовжували досягати незначних успіхів у Бахмуті. Опубліковані 6 травня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська, ймовірно, просунулися далі в західному Бахмуті.

Власник Групи "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що наразі українські сили контролюють 2,5 квадратних кілометра Бахмута. Російські військові блогери стверджували, що бойовики "Вагнера" продовжують штурм західного Бахмута і що українські сили контратакують поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Нью-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута).

6 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб стверджував, що російські війська вели невдалі наступальні операції в районі Авдіївки та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що 5 травня російські війська проводили позиційний штурм біля траси Н-20 (Донецьк-Костянтинівка) на захід від Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки).

Російський "воєнкор" заявив, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Він також визнав, що темпи наступальних дій РФ на ділянці Авдівика-Донецьк знизилися.

Раніше ISW оцінювало, що російські війська значно знизили темп наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, у тому числі вздовж фронту Авдіївка-Донецьк, готуючись до переходу до оборонних операцій напередодні очікуваного українського контрнаступу.

Українські сили, ймовірно, провели успішну обмежену контратаку на південний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 квітня, показують, що українські сили, ймовірно, провели обмежену контратаку на північ від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) і досягли незначних успіхів у цьому районі.

6 травня Міноборони Росії заявило, що українські сили контратакують в районі Авдіївки, а також навколо Бахмута. Раніше ISW оцінювало, що повідомлення про українські контратаки по всій Донецькій області є частиною поточної моделі локалізованих і обмежених українських контратак.

6 травня російські війська не проводили підтверджених наземних атак на заході Донецької області. Речник Східного угруповання військ РФ Олександр Гордєєв заявив, що 5 травня російські війська відбили українську розвідку на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Російські окупаційні чиновники стверджували, що українські війська атакували Крим балістичними ракетами малої дальності "Грім-2" 6 травня. Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов і радник Олег Крючов стверджували, що російські війська збили дві ракети "Грім-2" над Привітним, Крим (10 км на північний захід від с. Старий Крим), жертв і руйнувань немає.

Жоден чиновник не уточнив мету удару. Російські джерела позширили кадри нібито залишків ракет у великому полі. Російська окупаційна влада та військові раніше заявляли, що українські війська обстріляли Феодосію, Крим та Керченський міст ракетами "Грім-2" 8 та 22 квітня відповідно.

Російська окупаційна влада висловлювала незмінну стурбованість можливим українським контрнаступом у Запорізькій області. Окупаційний депутат Запорізької області Володимир Рогов заявив, що українські війська зможуть розпочати контрнаступ у Запорізькій області найближчими днями та стверджував, що українські війська посилили удари по прифронтовій частині та тилу.

Рогов зазначив, що погодні умови в Запорізькій області покращилися, а земля в підсохла. Прогнози погоди в Токмаку, Гуляйполі та Василівці Запорізької області передбачають 50-відсоткову ймовірність дощу в два з наступних 14 днів.

Представники російського державного агентства з атомної енергетики "Росатом" спростували чутки про те, що воно дало вказівку персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) евакуюватися з окупованого Енергодару, і заявили, що причин для занепокоєння немає. Окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький повідомив, що Енергодар є одним із 18 міст і селищ області, які наразі проходять часткову евакуацію, як раніше повідомляв ISW.

6 травня російська окупаційна влада тимчасово призупинила рух через Керченський міст. Окупаційна влада стверджувала, що влада закрила міст через невстановлені технічні причини, після чого рух транспорту було відновлено. 26 квітня російська влада оголосила про завершення реставрації залізничного мосту через Керченську протоку та планує створити понад 80 пунктів огляду дорожнього руху через міст.

6 травня російські війська продовжували щільний вогонь по районах на захід від Гуляйполя та в Херсонській і Дніпропетровській областях. Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що українські війська збили чотири російські БПЛА, які прицілювалися на Кривий Ріг Дніпропетровської області.