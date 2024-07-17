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Температура води в Дніпрі у Києві перевищила рекорд 2010 року та наблизилася до 30 градусів

Фото: вода в Дніпрі прогрілася до максимуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок 16 липня максимальна температура води у Дніпрі біля Києва досягла 29,0 градусів тепла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Температура води перевищила попередній максимум на 0,4 градусів, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6 градусів тепла.

Нагадаємо, останніми днями в Україні встановилася спекотна погода. У Києві температурні рекорди оновлювалися шість днів поспіль. За цей час в Києві встановлено вже 12 температурних максимумів.

Максимальна температура повітря 16 липня в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36,0 градусів тепла.

Як повідомила РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, у нас за кліматом найтепліша друга половина липня, а наймаксимальніші температури фіксувалися у першій половині серпня.

У якості прикладу Голеня навела 2010 рік, коли найбільша спека була наприкінці липня - на початку серпня. Тому 2024 рік є унікальним щодо спеки в Україні, зазначила синоптик.

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