Температура в Украине будет превышать +40 градусов: прогноз погоды на завтра
В четверг, 11 июля, в большинстве областей Украины ожидается жара, которая будет превышать +40 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.
Максимальная температура воздуха составит +33 +39 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +40 и выше.
Даже температура воздуха ночью будет очень высокой, +20 +25 градусов.
Однако завтра в Украине будет преобладать сухая погода.
Локальные грозовые дожди пройдут ближайшей ночью на северо-востоке и в центре Украины.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня вечером есть вероятность дождя с грозой, несколько усилится северо-восточный ветер, который даст хотя бы немного сквозняков от стоячего воздуха.
Завтра в столице прогнозируется сухая жаркая погода с температурой воздуха +32 +34 градуса.
Пик жары ожидается с 12 по 15 июля.
Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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