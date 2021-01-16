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Температура опустится до -24: в каких областях ожидаются максимальные морозы

Украина, Суббота 16 января 2021 19:33
Температура опустится до -24: в каких областях ожидаются максимальные морозы
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в ближайшие три дня ожидается солнечной, но с морозами. Ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся ночью до -24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, завтра, 17 января, максимальные -24 градуса ночью синоптики прогнозируют в Сумской области, в Полтавской и Харьковской областях ожидается до -22 градусов ночью, -21 ночью будет в Житомирской и Черниговской областях, а -20 ночью ожидается в Киевской и Днепропетровской областях.

Температура опустится до -24: в каких областях ожидаются максимальные морозы

В понедельник, 18 января, в Сумской и Волынской областях ночью до -22 градусов мороза, в Житомирской и Ровенской - до -21, а в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Львовской и Харьковской областях до -20 ночью.

На Крещение морозы все еще удержатся, а вот с 20 января температура воздуха начнет повышаться. Так, 19 января до -22 градусов ночью ожидается в Волынской и Сумской областях, до -21 синоптики прогнозируют в Ровенской и Житомирской областях. Мороз до -20 ночью ожидается в Киевской, Черниговской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Вместо с тем, уже с 20 января ни в одном регионе не ожидается снижение температуры до -20.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе ожидается потепление. Так, с 21 января ожидается плюсовая температура днем.

Ранее РБК-Украина также писала о том, какая погода ожидается на Крещение.

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