Температура до +21 и дожди: прогноз на выходные

На выходных, 16-17 мая, погода в Украине будет переменчивой. В воскресенье придут дожди в большинство областей страны, при этом температура воздуха местами поднимется до +21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 16 мая

В субботу в стране будет преобладать благоприятная малооблачная погода. Лишь в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях ожидаются значительные дожди. Температура воздуха на большей части территории днем будет колебаться от +15 до +18 градусов, ночью от +4 до +8. В южных областях днем термометры покажут от +17 до +21, ночью будут колебаться от +10 до +12.

Прогноз на 17 мая

В воскресенье дождливая погода накроет почти всю территорию страны, сухо будет лишь в восточных и Запорожской областях. Несмотря на дожди, температура воздуха останется почти без изменений: в южных областях от +18 до +20, а на остальной территории - от +15 до +17 градусов. Ночью на юге от +10 до +12, в остальных областях - от +5 до +8.

Напомним, ранее украинский синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на 16 мая. По данным Диденко, в западных, центральных и северных областях стоит ожидать сильные осадки. При этом температура воздуха днем местами поднимется до +22 градусов.