Температура до +18 и местами дожди: прогноз на сегодня

Погода в Украине сегодня, 12 марта, будет дождливой в некоторых западных и восточных областях, температура воздуха днем поднимется до +18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, сегодня незначительные осадки возможны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Луганской областях. На остальной территории страны сегодня будет малооблачно.

Днем температура воздуха будет колебаться от +12 до +15 в восточных, северных и центральных областях, на западе и юге - от +14 до +18. Ночью термометры будут колебаться от +4 до +9 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня погода будет малооблачной. Дневная температура воздуха в Киеве будет колебаться от +12 до +14. Ночью термометры покажут от +3 до +5 градусов. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/сек.

Напомним, ранее синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в Украине. В ближайшие дни в Украину придет сильное похолодание, а местами ожидается мокрый снег. Прогнозируют сильный ветер юго-западного направления.